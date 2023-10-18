Замминистра: Необходимость принятия нового закона "Об авиации" обусловлена вопросами безопасности

Необходимость принятия в Азербайджане нового закона "Об авиации" обусловлена вопросами безопасности.

Необходимость принятия в Азербайджане нового закона "Об авиации" обусловлена вопросами безопасности.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумбатов заявил в ходе обсуждения проекта закона на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Документ предусматривает все вопросы безопасности. Помимо ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), в проекте учтены грузовые транспортные компании, сфера обслуживания, навигации, образовательные учреждения", - сказал Р.Гумбатов.