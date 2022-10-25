Замминистра: Необходимо привести в соответствие тарифную политику в Среднем коридоре

"Помимо развития физической инфраструктуры в Среднем коридоре необходимо также привести в соответствие тарифную политику, цифровизацию коридора и упрощение пересечения границ".
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, об этом заявил заместитель министра Рахман Гумметов на встрече с представителями министерств экономики, торговли и промышленности и иностранных дел Японии, японских компаний и посольства этой страны в Баку.
Японская делегация посетила Азербайджан для изучения возможностей Среднего коридора. В своем выступлении замминистра отметил, что взаимные визиты служат дальнейшему углублению сотрудничества в транспортной сфере между нашими странами.
Р.Гумметов также подробно проинформировал гостей о значимости Зангезурского коридора: "Открытие этого коридора послужит расширению международных транспортных связей".