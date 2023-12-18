Замминистра: На дороге Баку-Сумгайыт будут ужесточено наказание за выезд на полосу для автобусов

Для предотвращения случаев выезда транспортными средствами на предназначенные для автобусов специальные полосы движения на дороге Баку-Сумгайыт будут ужесточены меры наказания.

Будут ужесточены меры наказания для предотвращения случаев выезда транспортными средствами на предназначенные для автобусов специальные полосы движения на дороге Баку-Сумгайыт.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов заявил на презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

По его словам, на этой дороге планируется установить оборудование для мониторинга и принять дополнительные меры.

"Проект уже готов, и новый закон скоро вступит в силу", - добавил заместитель министра.