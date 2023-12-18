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Замминистра: На дороге Баку-Сумгайыт будут ужесточено наказание за выезд на полосу для автобусов

Замминистра: На дороге Баку-Сумгайыт будут ужесточено наказание за выезд на полосу для автобусов Для предотвращения случаев выезда транспортными средствами на предназначенные для автобусов специальные полосы движения на дороге Баку-Сумгайыт будут ужесточены меры наказания.
Инфраструктура
18 декабря 2023 г. 12:39
Замминистра: На дороге Баку-Сумгайыт будут ужесточено наказание за выезд на полосу для автобусов

Будут ужесточены меры наказания для предотвращения случаев выезда транспортными средствами на предназначенные для автобусов специальные полосы движения на дороге Баку-Сумгайыт.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов заявил на презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

По его словам, на этой дороге планируется установить оборудование для мониторинга и принять дополнительные меры.

"Проект уже готов, и новый закон скоро вступит в силу", - добавил заместитель министра.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Bakı-Sumqayıt yolu ilə bağlı cəza tədbirləri sərtləşdiriləcək"

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