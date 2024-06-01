Замминистра: Малая ГЭС "Малыбей" - первый проект частного сектора на освобожденных территориях

Малая ГЭС "Малыбей", фундамент которой заложен сегодня в Лачынском районе, является первым энергетическим проектом частного сектора на освобожденных территориях Азербайджана.

Малая ГЭС "Малыбей", фундамент которой заложен сегодня в Лачынском районе, является первым энергетическим проектом частного сектора на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Анар Ахундов, выступая на церемонии закладки фундамента.

"Отрадно, что мы реализуем этот проект совместно с Турцией", - отметил он.

Отметим, проект реализуется при сотрудничестве ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", турецких компаний "Demirören Holding" и "Arges Energy Teal".