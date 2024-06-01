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Замминистра: Малая ГЭС "Малыбей" - первый проект частного сектора на освобожденных территориях

Замминистра: Малая ГЭС "Малыбей" - первый проект частного сектора на освобожденных территориях Малая ГЭС "Малыбей", фундамент которой заложен сегодня в Лачынском районе, является первым энергетическим проектом частного сектора на освобожденных территориях Азербайджана.
Инфраструктура
1 июня 2024 г. 14:46
Замминистра: Малая ГЭС Малыбей - первый проект частного сектора на освобожденных территориях

Малая ГЭС "Малыбей", фундамент которой заложен сегодня в Лачынском районе, является первым энергетическим проектом частного сектора на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Анар Ахундов, выступая на церемонии закладки фундамента.

"Отрадно, что мы реализуем этот проект совместно с Турцией", - отметил он.

Отметим, проект реализуется при сотрудничестве ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", турецких компаний "Demirören Holding" и "Arges Energy Teal".

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Версия на английском языке Deputy Minister: Malibay HPP 'private sector’s first energy project in Azerbaijan’s liberated lands'
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Malıbəy” KSES özəl sektorun işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ilk enerji layihəsidir”

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