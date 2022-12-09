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Замминистра: Информационная система AYNA будет запущена в ближайшем времени

Замминистра: Информационная система AYNA будет запущена в ближайшем времени Информационная система AYNA, созданная Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, будет запущена в ближайшее время.
Инфраструктура
9 декабря 2022 г. 11:23
Замминистра: Информационная система AYNA будет запущена в ближайшем времени

Информационная система AYNA, созданная Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, будет запущена в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов.

"Новая система поможет еще больше улучшить деятельность AYNA. Опыт показывает, что подобные системы облегчают работу государственных структур", - сказал замминистра.

Напомним, что информационная система AYNA создается с целью предоставления электронных услуг в сфере автомобильного транспорта, а также обеспечения доступности информации.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "AYNA İnformasiya Sistemi yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcək"

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