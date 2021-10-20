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Замминистра: Для заселения Карабаха важно поощрять частные инициативы

Замминистра: Для заселения Карабаха важно поощрять частные инициативы Создание безопасных и благоприятных условий жизни в Карабахе имеет особое значение для его заселения.
Инфраструктура
20 октября 2021 г. 11:57
Замминистра: Для заселения Карабаха важно поощрять частные инициативы

Создание безопасных и благоприятных условий жизни в Карабахе имеет особое значение для его заселения.

Как сообщает Report, об этом рассказал заместитель министра экономики Эльнур Алиев на открытии 26-ой Азербайджанской международной строительной выставки (BakuBuild-2021), 13-ой Международной выставки "Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны" (Aquaterm Baku-2021) и 1-ой Азербайджанской международной выставки по восстановлению, реконструкции и развитию Карабаха (Rebuild Karabakh-2021).

По его словам, для этого на освобожденных от оккупации территориях должны быть обеспечены условия для проживания, создана необходимая инфраструктура и доступ к современным услугам: "Заселение должно быть обеспечено при эффективном использовании экономического потенциала региона. Важным фактором в этом процессе является поощрение частных инициатив, развитие государственно-частного партнерства. Только в таких условиях можно обеспечить реинтеграцию освобожденных от оккупации территорий", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Qarabağda məskunlaşma üçün özəl təşəbbüslərin təşviq edilməsi vacibdir"

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