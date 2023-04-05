О нас

Замминистра: Цены на билеты AZAL будут оптимизированы

Замминистра: Цены на билеты AZAL будут оптимизированы Одной из основных реформ, проводимых в связи с ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) является оптимизация цен на билеты.
Инфраструктура
5 апреля 2023 г. 12:00
Замминистра: Цены на билеты AZAL будут оптимизированы

Одной из основных реформ, проводимых в связи с ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) является оптимизация цен на билеты.

Об этом в интервью Report сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов.

Р.Гумматов полагает, что цены AZAL не столь высокие по сравнению с конкурентами: "Если сравнить AZAL с соответствующими его классу и категории услуг компаниями, видно, что цены пропорциональны оказываемым услугам. Однако, мы также ведем работу, чтобы авиабилеты стали дешевле. В результате принятых мер в этом направлении клиентам предлагаются билеты по различным ценам. Например, желающие приобрести билеты на рейс Баку-Москва могут выбирать между Buta Airways, который предлагает билеты от 29 евро, и AZAL - от 135 евро, на рейс Баку-Дубай - AZAL предлагает билеты от 133 евро, на рейс Баку-Стамбул - Buta Airways предлагает билеты от 29 евро, а AZAL – от 114 евро".

В долгосрочной стратегии развития наряду с обновлением парка самолетов учитывалась ценовая политика. AZAL проводит определенные кампании, связанные с предоставлением более дешевых авиабилетов. В конце 2022 года AZAL выставил на продажу 10 тыс. авиабилетов по девяти направлениям по цене от 29 евро, и подобные кампании планируются в будущем. Также отмечу, что AZAL планирует приобрести более вместительные самолеты, что также скажется на ценах на билеты".

Полностью с интервью можно ознакомиться по ссылке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “AZAL-ın biletlərinin qiyməti optimallaşdırılacaq”

Самое важное

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
5 апреля 2023 г. 11:57
Азербайджанский врач, спасший карабахских армян: Мы благополучно доставили пациентов в Ханкенди
Азербайджанский врач, спасший карабахских армян: Мы благополучно доставили пациентов в Ханкенди
5 апреля 2023 г. 10:13
Президенту Ильхаму Алиеву представлен первый местный электромобиль Турции - Togg
ФотоПрезиденту Ильхаму Алиеву представлен первый местный электромобиль Турции - Togg
4 апреля 2023 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев в публикации в Twitter поблагодарил президента Турции
Президент Ильхам Алиев в публикации в Twitter поблагодарил президента Турции
4 апреля 2023 г. 20:11
Президент: Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития
Президент: Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития
4 апреля 2023 г. 19:50
Президент: Я высоко оцениваю работу наших саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью
Президент: Я высоко оцениваю работу наших саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью
4 апреля 2023 г. 19:41
Президент: В результате минного террора Армении погибли или получили увечья до 300 граждан Азербайджана
Президент: В результате минного террора Армении погибли или получили увечья до 300 граждан Азербайджана
4 апреля 2023 г. 19:31
НПО Азербайджана направили генсеку ООН обращение в связи с минной проблемой
НПО Азербайджана направили генсеку ООН обращение в связи с минной проблемой
4 апреля 2023 г. 19:07
Назначен ВРИО министра сельского хозяйства Азербайджана
Назначен ВРИО министра сельского хозяйства Азербайджана
4 апреля 2023 г. 17:29
Инам Керимов назначен председателем Верховного суда Азербайджана
Инам Керимов назначен председателем Верховного суда Азербайджана
4 апреля 2023 г. 17:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi