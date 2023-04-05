Замминистра: Цены на билеты AZAL будут оптимизированы

Одной из основных реформ, проводимых в связи с ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) является оптимизация цен на билеты.

Одной из основных реформ, проводимых в связи с ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) является оптимизация цен на билеты.

Об этом в интервью Report сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов.

Р.Гумматов полагает, что цены AZAL не столь высокие по сравнению с конкурентами: "Если сравнить AZAL с соответствующими его классу и категории услуг компаниями, видно, что цены пропорциональны оказываемым услугам. Однако, мы также ведем работу, чтобы авиабилеты стали дешевле. В результате принятых мер в этом направлении клиентам предлагаются билеты по различным ценам. Например, желающие приобрести билеты на рейс Баку-Москва могут выбирать между Buta Airways, который предлагает билеты от 29 евро, и AZAL - от 135 евро, на рейс Баку-Дубай - AZAL предлагает билеты от 133 евро, на рейс Баку-Стамбул - Buta Airways предлагает билеты от 29 евро, а AZAL – от 114 евро".

В долгосрочной стратегии развития наряду с обновлением парка самолетов учитывалась ценовая политика. AZAL проводит определенные кампании, связанные с предоставлением более дешевых авиабилетов. В конце 2022 года AZAL выставил на продажу 10 тыс. авиабилетов по девяти направлениям по цене от 29 евро, и подобные кампании планируются в будущем. Также отмечу, что AZAL планирует приобрести более вместительные самолеты, что также скажется на ценах на билеты".

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