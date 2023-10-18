Замминистра: Цены на авиабилеты AZAL невысокие

Несмотря на распространенное мнение о высоких ценах на авиабилеты компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), цены на билеты невысокие.

Несмотря на распространенное мнение о высоких ценах на авиабилеты компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), цены на билеты невысокие.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов заявил на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения проекта закона "Об авиации".

"В этом году AZAL продал свыше 20 тыс. билетов по цене 29 евро", - сказал Р. Гумматов.

Замминистра заверил, что несмотря на негативное влияние на цены авиабилетов ряда факторов, включая покупку авиатоплива по уже не льготным ценам, тарифы на билеты останутся прежними.