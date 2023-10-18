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Замминистра: Цены на авиабилеты AZAL невысокие

Замминистра: Цены на авиабилеты AZAL невысокие Несмотря на распространенное мнение о высоких ценах на авиабилеты компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), цены на билеты невысокие.
Инфраструктура
18 октября 2023 г. 12:56
Замминистра: Цены на авиабилеты AZAL невысокие

Несмотря на распространенное мнение о высоких ценах на авиабилеты компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), цены на билеты невысокие.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов заявил на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения проекта закона "Об авиации".

"В этом году AZAL продал свыше 20 тыс. билетов по цене 29 евро", - сказал Р. Гумматов.

Замминистра заверил, что несмотря на негативное влияние на цены авиабилетов ряда факторов, включая покупку авиатоплива по уже не льготным ценам, тарифы на билеты останутся прежними.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "AZAL-ın qiymətləri yüksək deyil"

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