Замминистра: Азербайджан усиливает вклад в транспортную и энергетическую инфраструктуру Южного Кавказа

Азербайджан усиливает вклад в транспортную и энергетическую инфраструктуру Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев, выступая на первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025).

По его словам, в начале 1990-х годов под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджан принял ряд стратегических решений, открыв регион Южного Кавказа, Каспийского бассейна и Центральной Азии для международного сотрудничества и экономической деятельности.

"Ранее регион был буквально закрыт геополитически, экономически, а главное - с точки зрения транспорта и связности. Не было ни коридоров, ни новых трубопроводов, ни железных дорог", - отметил Рзаев.

Он добавил, что в начале 90-х годов в Азербайджан были приглашены крупные нефтегазовые компании для разработки месторождений, а затем были построены новые современные трубопроводы и маршруты экспорта на запад.

"Мы продолжаем эту стратегию, строя первую железную дорогу, физически соединяющую регион Южного Кавказа, Каспийского бассейна и Центральной Азии с Турцией и Европой", - сказал заместитель министра.

Рзаев также не оставил без внимания "Маршрут Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP - 42 км-участок Зангезурского коридора на армянской территории): "В этот исторический контекст мы должны поместить новую инициативу - TRIPP, чтобы обсудить это более подробно".