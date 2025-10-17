Замгенсека ОЭС: Для раскрытия потенциала Среднего коридора необходима интегрированная транспортная система

Чтобы в полной мере раскрыть потенциал Среднего коридора, необходимо создать полностью интегрированную мультимодальную транспортную систему.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Силапберди Нурбедиев (Silapberdi Nurbediyev), выступая в третий день III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3) в Баку.

По его словам, развитие Среднего коридора опирается на три ключевых направления, которые одновременно стимулируют социально-экономический рост и раскрывают потенциал маршрута: связность, технологии и устойчивость.

"В современном глобализированном мире именно связность определяет конкурентоспособность. Эффективные транспортные и логистические системы являются фундаментом экономического роста и региональной интеграции. Они позволяют перемещать товары и людей, сокращать торговые издержки, привлекать инвестиции и открывать новые рынки", - отметил С.Нурбедиев.

Он подчеркнул, что связность - это не только строительство дорог, железных дорог или портов, но и соединение экономик, сообществ и идей.

"Связность - это также возможность для стран, не имеющих выхода к морю, получить доступ к мировым рынкам и обеспечить участие местных сообществ в региональной и международной торговле. Средний коридор, соединяющий Азию и Европу через территории государств-членов ОЭС, находится в самом центре этого видения", - добавил он.

По словам заместителя генсека, Средний коридор представляет собой жизненно важный мост между континентами, который связывает рынки, укрепляет сотрудничество и поддерживает устойчивое развитие.

Он считает Средний коридор больше, чем торговый маршрут: "Это двигатель экономического роста и регионального партнерства. Недавние глобальные потрясения показали, насколько важно диверсифицировать торговые и транспортные сети. Сбои в цепочках поставок, геополитическая напряженность и климатические риски наглядно продемонстрировали уязвимость зависимости от одного направления. Средний коридор предлагает альтернативу - более короткий, безопасный и устойчивый путь".

С.Нурбедиев отметил, что реализация этого проекта усиливает региональную устойчивость и открывает новые возможности для стран региона.

"Вдоль маршрута Среднего коридора формируются логистические центры, промышленные зоны и сервисные объекты, создающие рабочие места, стимулирующие инновации и обеспечивающие долгосрочное процветание. Для государств-членов ОЭС этот маршрут - не только стратегическая возможность, но и коллективная ответственность. Он укрепляет экономическое сотрудничество, углубляет интеграцию и закрепляет за нашим регионом статус важного узла евразийской торговли", - заявил заместитель генсека.

Подводя итог, С. Нурбедиев отметил, что раскрытие всего потенциала Среднего коридора требует создания интегрированной мультимодальной транспортной сети, объединяющей железные дороги, автодороги, морские и воздушные порты в единую систему.

"Мы должны продолжать инвестировать в современную, устойчивую и высококачественную инфраструктуру, только так Средний коридор сможет стать полноценной опорой евразийской торговли", - резюмировал он.