Заместитель премьер-министра: Грузоперевалка Бакинского порта составит 25 млн тонн

В связи с увеличением объемов перевозок в настоящее время в Бакинском международном морском торговом порту ведется 2-ой этап проектных работ.

В связи с увеличением объемов перевозок в настоящее время в Бакинском международном морском торговом порту ведется 2-ой этап проектных работ.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с российскими и иранскими официальными лицами в Баку.

По его словам, после завершения 2-го этапа объем грузоперевалки порта будет увеличен до 25 млн тонн.

"Основной целью сегодняшней встречи является изучение совместных возможностей для грузоперевозок, реализация необходимых новых инфраструктурных проектов, введение согласованных тарифов, эффективное использование транспортных средств, расширение пропускной способности пограничных контрольно-пропускных пунктов, внедрение электронного документооборота", - отметил он.