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    Заместитель премьер-министра: За последние 10 лет в развитие авиации Азербайджана вложено 15 млрд. манатов

    В этой сфере модернизирована также вся наземная инфраструктура

    Баку. 23 октября. REPORT. AZ/ За последние 10 лет в развитие авиации Азербайджана вложено 15 млрд. манатов. За счет этого модернизированы все сегменты отрасли.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Абид Шарифов на проходящей в Баку сессии, посвященной 25-летию межгосударственного комитета, являющимся органом Международной организации гражданской авиации (ICAO) и межгосударственного совета.

    По его словам, за этот период в стране построено 4 новых аэропорта, модернизировано 2 аэропорта. "Все самолетные и вертолетные парки реконструированы. В последние годы пассажиров обслуживают такие современные самолеты, как Boeing, Embraer", - отметил А.Шарифов. 

    Заместитель премьер-министра добавил, что в этой сфере модернизирована также вся наземная инфраструктура.

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