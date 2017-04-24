Заместитель председателя комитета Организации сотрудничества железных дорог прибудет в Баку

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Заместитель председателя комитета Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) Виктор Жуков посетит Баку. Как сообщает Report, В. Жуков примет участие в 16-й Каспийской международной выставке "Транспорт, транзит и логистика", 7-й Каспийской международной выставке "Дорожная инфраструктура и общественный транспорт" и 4-й Каспийской международной выставке "Катера и яхты".

Отметим, что с 26 по 28 апреля в Баку Экспо Центре состоится 16-я Каспийская международная выставка "Транспорт, транзит и логистика" (TransCaspian/Translogistica 2017). Мероприятие соберет на своей площадке как ключевые государственные транспортные структуры, так и коммерческие организации в области железнодорожного сектора, морской индустрии, авиации, коммерческого транспорта и транспортно-логистических услуг.

Выставка представит широкий спектр продукции и услуг транспортной сферы: перевозки морским и железнодорожным транспортом, локомотивы, пассажирские и грузовые вагоны, ремонт подвижного состава, оборудование и комплектующие для железнодорожного транспорта, судостроение и судоремонт, морские порты и портовые услуги, комплектующие для коммерческого транспорта и другие направления.

В выставке наряду с коммерческими компаниями примут участие и государственные транспортные структуры, такие как Азербайджанские железные дороги, Бакинский международный торговый порт, Азербайджанское каспийское морское пароходство, Государственная морская администрация Азербайджанской Республики и Украинские железные дороги.

В рамках программы выставки, компания ООО "АВП Технология" совместно с ОАО НИИТКД планируют проведение семинара на тему: "Передовые технологии для локомотивного хозяйства". Компания ОАО Русагротранс покажет на своем стенде презентацию по перевозкам зерновых грузов из России в направлении Азербайджана, Ирана, Грузии и Турции.

На одной площадке с TransCaspian/Translogistica пройдут 7-я Каспийская международная выставка "Дорожная инфраструктура и общественный транспорт" (Road&Traffic 2017) и 4-я Каспийская международная выставка "Катера и яхты" (CIBS 2017).