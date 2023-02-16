Замглавы комитета: В этом году на всех освобожденных территориях начнутся масштабные работы

В 2023 году на всех освобожденных от оккупации территориях Азербайджана начнутся масштабные работы.

В 2023 году на всех освобожденных от оккупации территориях Азербайджана начнутся масштабные работы.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумметов заявил на заседании рабочей группы по вопросам градостроительства, состоявшемся в Агдаме.

"Для осуществления этих работ необходимы заключения различных учреждений. Реализация многих проектов уже началась в Агдаме, а в 2023 году во всех регионах, начиная с Агдама, будут реализованы более крупные проекты. Подготовка документов территориального планирования сел уже завершена, близится к завершению и разработка проектов их строительства. А это значит, что началось строительство и сел", - сказал Гумметов.