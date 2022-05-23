Заместитель председателя ASCO покинул свой пост

Заместитель председателя ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) по стратегическому развитию, инвестиционным проектам и логистике Фархад Гулиев покинул свой пост.

Заместитель председателя ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) по стратегическому развитию, инвестиционным проектам и логистике Фархад Гулиев покинул свой пост.

Как сообщает Report, на его место пока назначений нет.

Таким образом, число заместителей сократилось до четырех. Первым заместителем является Мубариз Джаббаров, заместителем по экономическим вопросам - Джалал Фараджли, заместителем по режиму - Назреддин Ахмедзаде, заместителем по общим вопросам - Джабраил Махмудлу. Председателем акционерного общества является Рауф Велиев.