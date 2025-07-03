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Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса 3 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса.
Инфраструктура
3 июля 2025 г. 12:55
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса

3 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса.

Как сообщает Report, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов проинформировали главу государства о предстоящей работе и проекте железной дороги Агдам-Ханкенди.

Было отмечено, что протяженность железнодорожной линии Агдам-Ханкенди, являющейся продолжением железнодорожной линии Барда-Агдам, составляет 28 километров, вместе с подъездными путями - 34,7 километра. Проектные работы по железнодорожной линии Агдам-Ханкенди, в том числе 4 мостам, 5 путепроводам, 3 пешеходным переходам, 2 водопропускным трубам, завершены. Вдоль этой железнодорожной линии планируется строительство трех станций - Аскеранской и Ходжалинской станций, Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса, инженерных сооружений, мостов, путепроводов, автомобильных переходов и переходов сельскохозяйственного назначения, другой необходимой инфраструктуры. Реализация проекта охватит 2025–2026 годы.

Было доведено до внимания, что проектирование Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса уже начато. Комплекс расположится на территории в 6,4 гектара. На территории комплекса предусмотрено построить 2 железнодорожные платформы и 12 автобусных остановок. В пятиэтажном здании комплекса будут находиться зал ожидания, билетные кассы, медицинский пункт, комната матери и ребенка, магазины, рестораны, административные кабинеты и комнаты для заседаний, детский развлекательный центр, открытые террасы и уголки отдыха. Железнодорожная часть комплекса будет обслуживать 800-1000 пассажиров, а автовокзал - 1000-1200 пассажиров в день.

Отметим, что железная дорога Агдам-Ханкенди была построена в 1979 году по инициативе и под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева. Великий лидер, всегда уделявший большое внимание развитию Карабаха, придавал особое значение прокладке железнодорожных линий в этот регион. Благодаря открытию железной дороги Баку-Евлах-Ханкенди социально-экономическое и культурное развитие Карабаха еще более ускорилось.

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Версия на английском языке ФотоFoundation stone laid for Khankandi Railway and Bus Terminal Complex
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Xankəndi Dəmir Yolu və Avtovağzal Kompleksinin təməlini qoyub

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