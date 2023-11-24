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Заложен фундамент села Солтанлы в Джебраильском районе

Заложен фундамент села Солтанлы в Джебраильском районе Состоялась официальная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района.
Инфраструктура
24 ноября 2023 г. 13:49
Заложен фундамент села Солтанлы в Джебраильском районе

Состоялась официальная церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев, жители села Солтанлы.

Проект генерального плана села Солтанлы был подготовлен венгерской группой компаний KESZ и Государственным главным проектным институтом "Azərmemarlayihə" по заказу Госкомитета по градостроительству и архитектуре.

Проектируемое село Солтанлы расположено на берегу реки Араз, на дороге Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд. Автомобильная дорога Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд, входящая в состав международного транспортного коридора, проходит по территории, прилегающей к северной части села. Также недалеко от Солтанлы расположен промышленный парк "Экономическая зона Аразская долина".

Общая площадь села составляет 398,82 га. В населенном пункте предположительно будут проживать 1 525 семей из 6 100 человек. Всего здесь планируется построить 496 частных жилых домов и 4-5-этажные многоквартирные дома на 1 044 квартиры.

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Версия на английском языке ФотоFoundation stone laid for Soltanli village of Jabrayil district
Версия на азербайджанском языке ФотоCəbrayılın Soltanlı kəndinin təməli qoyulub

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