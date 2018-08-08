Закупят еще 300 пассажирских автобусов для города Баку

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обновлении автобусного парка в городе Баку.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в целях доведения услуг, оказываемых в общественном транспорте города Баку, до передовых мировых стандартов, как с точки зрения безопасности, так и качества, для организации безопасного и удобного использования пассажирами автобусного транспорта обновление автобусного парка всегда находится в центре внимания.

За последние 3 года было закуплено и передано в эксплуатацию в маршрутной сети города Баку более 300 современных пассажирских автобусов средней и большой вместимости.

В целях закупки 300 единиц пассажирских автобусов из суммы, указанной в пункте 1.84 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, Бакинскому транспортному агентству первоначально выделено 47 924 000 манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.