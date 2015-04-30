​Закрывается второстепенная дорога на проспекте Гейдара Алиева

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня с 23:00 в связи с проведением ремонтно-строительных работ полностью закроется участок второстепенной дороги на проспекте Гейдара Алиева от здания Бюро гидрометеорологических прогнозов до станции метро "Короглу" и движение транспортных средств на данном участке будет полностью ограничено. Об этом сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта.

До завершения работ водителям рекомендуется воспользоваться основной дорогой проспекта Гейдара Алиева. На указанной территории со стороны "Азерйолсервис" будут проводиться комплексные мероприятия, включающие обновление верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, замену тротуарных бордюров, укладку тротуарной плитки, установку системы отвода дождевых стоков и другие необходимые работы.