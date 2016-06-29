​Закрывается один из входов на станцию метро "20 января"

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Первый вестибюль станции метро "20 января" с 1-го июля будет временно закрыт для передвижения пассажиров. Пассажиры смогут воспользоваться вторым вестибюлем (в направлении ОАО "Азерсу", Республиканского велотрека, Московского проспекта, Центра диагностики).

Об этом сообщил Report глава пресс-службы и отдела по связям с общественностью ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

По его словам, три установленных в первом вестибюле станции метро "20 января" эскалатора типа ET-5 подлежат замене из-за истечения срока эксплуатации.

"Поэтому первый вестибюль станции закрывается для пассажиров. Однако подземный переход будет открыт и пассажиры смогут воспользоваться им для перехода с одной стороны улицы Зардаби на другую", - добавил Н.Пашаев.