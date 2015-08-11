Движение на станциях метро "Сахил" и "Ичеришехер" восстановлено - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Движение на станциях метро "Сахил" и "Ичеришехер" ОАО "Бакинский метрополитен" восстановлено. Как сообщили Report в метрополитене, ветка метро "Ази Асланов" - "Ичеришехер" оставалась закрытой на протяжении 1 часа 20 минут по причине скопления вод в туннеле на станции метро "Сахил".

*** 18:08

Закрыты станции метро "Сахил" и "Ичеришехер" ОАО "Бакинский метрополитен".

Как сообщили Report в метрополитене, в тоннеле станции "Сахил", расположенной на ветке "Ази Асланов" - "Ичеришехер", наблюдается скопление грунтовых вод: "В целях безопасности отключено напряжение на контактных рельсах. Движение поездов по ветке "Ази Асланов" - "Ичеришехер" ограничено до станции "Низами".

В Бакинском метрополитене заявили, что движение поездов будет восстановлено в короткие сроки.