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    Движение на станциях метро "Сахил" и "Ичеришехер" восстановлено - ОБНОВЛЕНО

    Ветка метро Ази Асланов - Ичеришехер оставалась закрытой на протяжении 1 часа 20 минут

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Движение на станциях метро "Сахил" и "Ичеришехер" ОАО "Бакинский метрополитен" восстановлено. Как сообщили Report в метрополитене, ветка метро "Ази Асланов" - "Ичеришехер" оставалась закрытой на протяжении 1 часа 20 минут по причине скопления вод в туннеле на станции метро "Сахил". 

    *** 18:08 

    Закрыты станции метро "Сахил" и "Ичеришехер" ОАО "Бакинский метрополитен".

    Как сообщили Report в метрополитене, в тоннеле станции "Сахил", расположенной на ветке "Ази Асланов" - "Ичеришехер", наблюдается скопление грунтовых вод: "В целях безопасности отключено напряжение на контактных рельсах. Движение поездов по ветке "Ази Асланов" - "Ичеришехер" ограничено до станции "Низами".

    В Бакинском метрополитене заявили, что движение поездов будет восстановлено в короткие сроки. 

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