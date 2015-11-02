​Закрылась дорога на одной из основных улиц Низаминского района

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня утром в связи с ремонтно-строительными работами полностью ограничено движение транспортных средств на улице Микаила Алиева в Низаминском районе Баку. Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис", движение полностью ограничено на участке улицы Микаила Алиева между улицами Мехди Аббасова и Рустама Рустамова. На кольцевых дорогах на пересечении этих улиц движение сохранится.

Ремонтно-строительные работы будут проводиться на участке протяженностью 1 375 м, шириной 26,5 м. На территории завершены работы по замене бордюров, в целом, установлены новые бордюры протяженностью 1 700 погонных м. Для беспрепятственного и безопасного передвижения пешеходов уложены новые тротуары шириной 1,5 м. В рамках проводимых работ будет уложено 36,5 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, по обеим сторонам дороги установят современные осветительные опоры.