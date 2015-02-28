Заключение эксперта: Повышение цен на рынке недвижимости в Азербайджане не ожидается

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ После резкой девальвация национальной валюты Азербайджана цены на рынке недвижимости пока не изменились и в предстоящие месяцы прогнозируется стабильность. Об этом сообщил Report президент консалтинговой компании "МВА" Нусрат Ибрагимов, комментируя влияние девальвации маната на рынок.

"На рынке недвижимости и без того наблюдается снижение активности. То есть за период, начиная с 2000 года, активность не была на таком низком уровне. Цены также не поднялись и такие же, как до девальвации. Это относится как к новым и вторичным квартирам, так и к земельному рынку. В предстоящие 1-2 месяца рост цен не прогнозируется. Будут действовать старые цены, так как они уже находятся на максимальном уровне", - заявил руководитель компании.

По словам Н.Ибрагимова, в течение этой недели после девальвации на вторичном рынке были попытки конвертации цен в долларах в прежнем курсе, но из-за отсутствия спроса продавцы отказались от этого: "Нынешняя ситуация дает основания предположить, что сейчас наблюдается тенденция стабильности в ценах и наиболее вероятно, что они останутся неизменными".

Директор экспертного центра недвижимости Рамиль Османлы также прокомментировал влияние девальвации на рынок недвижимости и заявил, что сейчас боле актуальным является тот факт, что резко снизилось число операций на рынке недвижимости, а не снижение или рост цен: "Эти процессы могут оказать воздействие на снижение цен, так ка спрос снижается, наблюдается дефицит в покупателях и по этой причине увеличивается срок экспозиции квартиры и ограничивается возможность реализации. При таких условиях продавцы будут вынуждены снизить цены. В то же время уменьшается коэффициент ликвидности недвижимого имущества, увеличиваются риски по операциям. С этой точки зрения снижение цен на рынке недвижимости более актуально. В предстоящие 1-2 месяца цены могут возрасти примерно на 10%, а затем это сменится снижением".

Экономист Вугар Байрамов также отметил, что пока прогнозировать рост цен на рынке недвижимости очень сложно, так как спрос очень низкий: "Однако предполагается, что может наблюдаться рост цен на вторичное жилье, которое стоит относительно дешевле".

Отметим, что решением Правления Центрального банка от 21 февраля 2015 года с той же даты официальный курс 1 доллара США установлен на уровне 1,05 AZN и в конце этой недели курс составил 1,0498 AZN/USD.