Закир Гулиев: Водные ресурсы в Азербайджане сократятся на 30-35% в 2070-2100 годах

11:13

Водные ресурсы в Азербайджане, согласно прогнозам, сократятся на 20-25% в 2020-2050 годах и на 30-35% в 2070-2100 годах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Региональной водно-мелиоративной службы при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана Закир Гулиев на региональной климатической конференции в Баку.

По его словам, водные ресурсы Азербайджана являются крайне ограниченными. Он отметил, что согласно многолетним данным, поверхностные водные ресурсы страны составляют 30 млрд кубометров. Однако, только 30% этих ресурсов формируется на территории Азербайджана, а остальные 70% поступают из соседних стран.

"В последние годы из-за климатических изменений и длительных засух сток основных водных артерий Азербайджана, таких как реки Кура и Аракс, значительно сократился. Многие внутренние реки полностью пересыхают. В таких условиях в жаркие месяцы года, когда потребность сельскохозяйственных культур в воде достигает максимума, обеспечение их поливной водой становится все более затруднительным.

Чтобы решить эту проблему, необходимо более рационально использовать имеющиеся водные ресурсы и тщательно изучить возможности использования нетрадиционных источников воды (подземные, коллекторно-дренажные, сточные, морские воды) для орошения сельскохозяйственных культур", - сказал З.Гулиев.