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Закир Гулиев: Водохранилище Тахтакёрпю имеет крайне стратегическое значение для нашей страны

Закир Гулиев: Водохранилище Тахтакёрпю имеет крайне стратегическое значение для нашей страны "Водохранилище Тахтакёрпю имеет крайне стратегическое значение для нашей страны. Потому что этот объект, наряду с водоснабжением северной зоны нашей страны, играет важную роль в удовлетворении потребностей в воде Сумгаита, Баку и Абшеронского полуострова”
Инфраструктура
3 июня 2022 г. 14:28
Закир Гулиев: Водохранилище Тахтакёрпю имеет крайне стратегическое значение для нашей страны

"Водохранилище Тахтакёрпю имеет крайне стратегическое значение для нашей страны. Потому что этот объект, наряду с водоснабжением северной зоны нашей страны, играет важную роль в удовлетворении потребностей в воде Сумгаита, Баку и Абшеронского полуострова”.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Закир Гулиев заявил журналистам в ходе медиа-тура в Шабранском районе по случаю Дня работников мелиорации водного хозяйства.

Он напомнил, что церемония закладки фундамента Тахтакёрпюнского водохранилища состоялась в 2007 году при участии президента Ильхама Алиева, а в 2013 году водохранилище было сдано в эксплуатацию: "Вода в водохранилище в основном поступает из реки Самур. Нам удалось надежно обеспечить потребности населения в питьевой воде именно посредством этого водохранилища, так как за последние 4-5 лет в связи с глобальными изменениями климата уровень воды в реке Самур сократился. Честно говоря, если это водохранилище не было введено в эксплуатацию, то за последние 4-5 лет людям пришлось бы нести питьевую воду в собственные дома своими руками. В это водохранилище также впадают воды горных рек северной части страны - Гудялчай, Вельвелечай, Гусарчай и др."

По его словам, водохранилище значимо и в орошении: “В северном регионе посредством этого водохранилища орошается более 50 тыс. гектаров земли. Из них 30 тыс. гектаров - это новые посевные площади”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Quliyev: "Taxtakörpü su anbarı olmasaydı, insanlar içməli suyu evlərinə qablarla daşıyardı"

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