Захид Орудж: Проблема продажи квартиры нескольким людям не нашла решения

Проблема продажи квартиры в Азербайджане нескольким людям до конца не решена.

Проблема продажи квартиры в Азербайджане нескольким людям до конца не решена.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра социальных исследований (ЦСИ) Захид Орудж заявил на конференции "Необходимость внедрения единой формы договора между субъектами строительной отрасли и проблемы, вызванные нерегулируемыми отношениями в этой сфере, и пути их решения".

"По неофициальным данным, число лиц, ставших жертвами продажи квартиры нескольким людям, составляет 5 250 человек. Каждый гражданин имеет минимальный состав семьи из 4 человек, стресс и финансовые потери, которым они подвергаются, требуют от правительства принятия эффективных мер в этой области. До 90% обращений Азербайджана в Европейский суд связано с правами собственности. Гражданин, желающий приобрести жилье, должен быть застрахован от обмана, иметь юридическую гарантию того, что недвижимость продается только ему. В других странах есть реестр для проверки - регистрационная база документов и имущества", - отметил он.