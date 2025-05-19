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Захид Орудж призвал разработать единые критерии оценки для решения проблем в строительном секторе

Захид Орудж призвал разработать единые критерии оценки для решения проблем в строительном секторе Захид Орудж призвал разработать единые критерии оценки для решения проблем в строительном секторе
Инфраструктура
19 мая 2025 г. 16:39
Захид Орудж призвал разработать единые критерии оценки для решения проблем в строительном секторе

Председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж призвал разработать единые критерии оценки для внесудебного решения проблем в строительном секторе Азербайджана.

Как сообщает Report, в беседе с журналистами Орудж отметил, что иногда граждане требуют высокую компенсацию за неприватизированные или незаконные постройки.

По его словам, в Азербайджане жилой фонд составляет более 208 млн кв. м, его большая часть принадлежит частному сектору. "Строительный сектор не только обеспечивает рабочими местами около 150 тыс. человек, но и стимулирует такие сектора, как производство мебели, услуги и цифровые технологии", - сказал он.

Орудж также отметил, что жилье должно быть доступным, особенно для молодых семей.

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Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc: “Tikintidəki problemlərin həlli üçün vahid qiymətləndirmə meyarlarına ehtiyac var”

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