Захид Орудж призвал разработать единые критерии оценки для решения проблем в строительном секторе

Захид Орудж призвал разработать единые критерии оценки для решения проблем в строительном секторе

Председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж призвал разработать единые критерии оценки для внесудебного решения проблем в строительном секторе Азербайджана.

Как сообщает Report, в беседе с журналистами Орудж отметил, что иногда граждане требуют высокую компенсацию за неприватизированные или незаконные постройки.

По его словам, в Азербайджане жилой фонд составляет более 208 млн кв. м, его большая часть принадлежит частному сектору. "Строительный сектор не только обеспечивает рабочими местами около 150 тыс. человек, но и стимулирует такие сектора, как производство мебели, услуги и цифровые технологии", - сказал он.

Орудж также отметил, что жилье должно быть доступным, особенно для молодых семей.