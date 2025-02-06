Захарова: Россия, Азербайджан и Иран развивают МТК "Север - Юг"

Россия, Азербайджан и Иран реализуют проект расширения международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг", в частности железнодорожной ветки.
Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге.
Она подчеркнула, что Россия с удовлетворением отмечает неизменную нацеленность трех стран на последовательное расширение потенциала транспортного коридора.
"Автомобильный маршрут, кстати, давно запущен и успешно функционирует. Объемы грузопотока из года в год растут уверенными темпами. Сейчас занимаемся созданием такой бесшовной железнодорожной логистики на западном отрезке коридора. Это станет возможным после реализации проекта по строительству участка между городами Решт и Астара. Это участок протяженностью 162 километра", - сказала Захарова.