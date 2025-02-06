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Захарова: Россия, Азербайджан и Иран развивают МТК "Север - Юг"

Захарова: Россия, Азербайджан и Иран развивают МТК "Север - Юг" Россия, Азербайджан и Иран реализуют проект расширения транспортного коридора "Север - Юг", в частности развитие его западного маршрута "Решт – Астара".
Инфраструктура
6 февраля 2025 г. 18:54
Захарова: Россия, Азербайджан и Иран развивают МТК Север - Юг
Мария Захарова

Россия, Азербайджан и Иран реализуют проект расширения международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг", в частности железнодорожной ветки.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге.

Она подчеркнула, что Россия с удовлетворением отмечает неизменную нацеленность трех стран на последовательное расширение потенциала транспортного коридора.

"Автомобильный маршрут, кстати, давно запущен и успешно функционирует. Объемы грузопотока из года в год растут уверенными темпами. Сейчас занимаемся созданием такой бесшовной железнодорожной логистики на западном отрезке коридора. Это станет возможным после реализации проекта по строительству участка между городами Решт и Астара. Это участок протяженностью 162 километра", - сказала Захарова.

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