Захарова: Россия, Азербайджан и Иран развивают МТК "Север - Юг"

Россия, Азербайджан и Иран реализуют проект расширения транспортного коридора "Север - Юг", в частности развитие его западного маршрута "Решт – Астара".

Россия, Азербайджан и Иран реализуют проект расширения международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг", в частности железнодорожной ветки.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге.

Она подчеркнула, что Россия с удовлетворением отмечает неизменную нацеленность трех стран на последовательное расширение потенциала транспортного коридора.

"Автомобильный маршрут, кстати, давно запущен и успешно функционирует. Объемы грузопотока из года в год растут уверенными темпами. Сейчас занимаемся созданием такой бесшовной железнодорожной логистики на западном отрезке коридора. Это станет возможным после реализации проекта по строительству участка между городами Решт и Астара. Это участок протяженностью 162 километра", - сказала Захарова.