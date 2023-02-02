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Азербайджан и Казахстан намерены сократить загрязнение Каспия судами

Азербайджан и Казахстан намерены сократить загрязнение Каспия судами Азербайджан и Казахстан намерены предотвратить загрязнение Каспийского моря с помощью судов.
Инфраструктура
2 февраля 2023 г. 17:05
Азербайджан и Казахстан намерены сократить загрязнение Каспия судами

Азербайджан и Казахстан намерены сократить загрязнение Каспийского моря судами.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на встрече председателя правления Государственного морского и портового агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Арифа Мамедова с сотрудниками транспортного комитета Министерства промышленности и развития инфраструктуры Казахстана, а также руководством Государственного предприятия ”Водные пути Казахстана“, ответственного за безопасность плавания судов.

В ходе встречи обсуждены вопросы развития отношений между двумя странами, сотрудничества в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута и вопросы морского транспорта, представляющие взаимный интерес.

Кроме того, достигнута договоренность о начале работ по подготовке проекта меморандума о взаимопонимании о взаимном признании документов, выданных морякам.

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Версия на английском языке ФотоPollution of Caspian Sea by ships to be prevented
Версия на азербайджанском языке ФотоXəzər dənizinin gəmilər vasitəsi ilə çirklənməsinin qarşısı alınacaq

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