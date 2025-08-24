О нас

Рейсы из Гянджи в Москву и Санкт-Петербург отложены из-за закрмытия воздушного пространства России

Рейсы из Гянджи в Москву и Санкт-Петербург отложены из-за закрмытия воздушного пространства России Рейсы, которые должны были вылететь из Гянджинского международного аэропорта в Санкт-Петербург (Пулково) и Москву (Внуково), были отложены.
Инфраструктура
24 августа 2025 г. 02:42
Рейсы из Гянджи в Москву и Санкт-Петербург отложены из-за закрмытия воздушного пространства России

Рейсы, которые должны были вылететь из Гянджинского международного аэропорта в Санкт-Петербург (Пулково) и Москву (Внуково), были отложены.

Как передает западное бюро Report, рейс в Санкт-Петербург, запланированный на 16:40, перенесен на неопределенный срок.

Кроме того, рейс в Москву, который должен был состояться в 03:05, также был задержан. Ожидается, что он состоится в промежутке между 08:00 и 10:00.

По предварительным данным, причиной задержки стала приостановка полётов в воздушном пространстве России.

Напомним, что билеты на рейс в Санкт-Петербург приобрели 149 пассажиров, а на рейс в Москву — 156 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gəncədən Sankt-Peterburq və Moskvaya uçuşlar Rusiya hava məkanı bağlandığından təxirə salınıb

Экслюзивные новости

ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi