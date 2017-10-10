Забастовки во Франции не повлияли на расписание авиарейсов Баку-Париж

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Около 30% запланированных рейсов отменены во Франции во вторник из-за забастовки госслужащих. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Главное управление гражданской авиации Франции обратилось к авиаперевозчикам с просьбой сократить полетную программу из аэропортов Парижа, Бордо, Лиона, Ниццы, Марселя, Тулузы. В связи с этим ведомство рекомендовало пассажирам заранее связываться с авиакомпаниями для того, чтобы уточнить статус рейса.

По информации, французский перевозчик Air France во вторник сократит свою полетную программу на 75%. "Речь в основном идет о полетах малой и средней дальности", - сказал представитель авиакомпании, которого цитирует телеканал. Британский лоукостер Easyjet объявил об отмене 104 рейсов во Франции в понедельник вечером и во вторник. Ирландская бюджетная компания Ryanair также отменила 220 рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров.

В Бакинском международном аэропорту сообщили Report, что в расписание полетов во Францию авиаперевозчика AZAL не вносились изменения.

Согласно данным профсоюзов, во вторник на всей территории Франции пройдут более 150 собраний и манифестаций в 90 департаментах страны. Ожидается, что в акциях примут участие 5,4 млн французов, выступающих против целого ряда предлагаемых правительством мер. В частности, они протестуют против возможного сокращения должностей и требуют индексации должностных окладов. Помимо аэропортов, забастовка затронет работу больниц, образовательных учреждений и правоохранительных структур Франции.