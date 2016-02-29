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    ​Заасфальтированные исторические дороги в центре Баку вновь восстановят

    Об этом сообщили в Baku City Circuit

    Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Выложенная брусчаткой историческая дорога на улице Ниязи между Администрацией президента и кругом "Азнефть" покрыта асфальтом в связи с предстоящими в Баку международными соревнованиями "Формула-1". Как сообщает Report, это стало предметом бурных обсуждений в социальных сетях.

    В Baku City Circuit в связи с данным вопросом сообщили, что нанесение асфальтового покрытия носит временный характер и после завершения соревнований прежний облик дороги будет восстановлен. 

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