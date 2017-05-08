За въезд на предназначенные для Игр исламской солидарности специальные полосы оштрафованы 700 водителей

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ 700 водителей привлечены к административной ответственности за въезд на специальные полосы, предназначенные для движения автобусов во время IV Игр исламской солидарности.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Кямран Алиев.

"На эти полосы допускаются только транспортные средства, предусмотренные для Игр исламской солидарности. Полосы контролируются круглосуточно. С 5-го по 25 мая въезд на эти полосы посторонним автомобилям запрещен, иначе их ждет штраф в размере 40 манатов. На сегодняшний день оштрафованы 700 водителей".