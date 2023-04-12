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За год количество абонентов” Азерсу " выросло более чем на 4%

За год количество абонентов” Азерсу " выросло более чем на 4% На 1 апреля текущего года в стране зарегистрировано 1 млн 767 тыс. 898 абонентов систем водоснабжения и водоотведения.
Инфраструктура
12 апреля 2023 г. 16:31
За год количество абонентов” Азерсу выросло более чем на 4%

На 1 апреля текущего года в стране зарегистрирован 1 млн 767 тыс. 898 абонентов систем водоснабжения и водоотведения.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО ”Азерсу“, за последний год количество абонентов организации увеличилось на 4,4%.

Отмечено, что 1 млн 697 тысяч 983 или 96% абонентов относятся к категории населения, а 69 тысяч 915 или 4% - не-населения.

На 1 апреля этого года 88,9% абонентов “Азерсу” были обеспечены счетчиками. В настоящее время обеспеченность счетчиками в категории населения составляет 88,7 %, не-населения - 95,6%.

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Версия на азербайджанском языке Son 1 ildə “Azərsu” abonentlərinin sayı 4 %-dən çox artıb

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