За первый квартал на работу в "Азербайджанские железные дороги" приняты 126 человек

За первый квартал текущего года на работу в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приняты 126 человек.

За первый квартал текущего года на работу в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приняты 126 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, в рамках сотрудничества с Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты населения 89 безработных граждан привлечены к курсам в АЖД, из них 34 в настоящее время работают в различных структурах акционерного общества.

Кроме того, в январе-марте в рамках сотрудничества с учебными заведениями коллектив АЖД пополнился 67 сотрудниками с высшим и 25 сотрудниками с профессиональным образованием.

"В рамках программы корпоративной социальной ответственности АЖД особо чутко относится к участникам войны, гази и членам семей шехидов. В настоящее время в ЗАО работают 53 члена семей шехидов и 829 участников Первой и Второй карабахских войн", - отмечается в сообщении.