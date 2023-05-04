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За первый квартал на работу в "Азербайджанские железные дороги" приняты 126 человек

За первый квартал на работу в "Азербайджанские железные дороги" приняты 126 человек За первый квартал текущего года на работу в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приняты 126 человек.
Инфраструктура
4 мая 2023 г. 16:49
За первый квартал на работу в Азербайджанские железные дороги приняты 126 человек

За первый квартал текущего года на работу в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приняты 126 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, в рамках сотрудничества с Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты населения 89 безработных граждан привлечены к курсам в АЖД, из них 34 в настоящее время работают в различных структурах акционерного общества.

Кроме того, в январе-марте в рамках сотрудничества с учебными заведениями коллектив АЖД пополнился 67 сотрудниками с высшим и 25 сотрудниками с профессиональным образованием.

"В рамках программы корпоративной социальной ответственности АЖД особо чутко относится к участникам войны, гази и членам семей шехидов. В настоящее время в ЗАО работают 53 члена семей шехидов и 829 участников Первой и Второй карабахских войн", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Dəmir Yolları” I rübdə 126 nəfəri işə qəbul edib

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