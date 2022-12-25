О нас

За пассажирами рейса Сингапур-Лондон в Баку прилетел еще один Airbus 380 

За пассажирами рейса Сингапур-Лондон в Баку прилетел еще один Airbus 380  За пассажирами рейса Сингапур-Лондон авиакомпании Qantas Airways, самолет которого совершил аварийную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев, прилетел другой лайнер авиакомпании – Airbus 380.
Инфраструктура
25 декабря 2022 г. 11:43
За пассажирами рейса Сингапур-Лондон в Баку прилетел еще один Airbus 380 

За пассажирами рейса Сингапур-Лондон авиакомпании Qantas Airways, самолет которого совершил аварийную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев, прилетел другой лайнер авиакомпании – Airbus 380.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Этим самолетом сегодня рано утром пассажиры данного рейса будут доставлены из Баку в пункт назначения.

С прибытием лайнера Airbus 380 в Международный аэропорт Гейдар Алиева можете ознакомиться в видеоролике по ссылке:

https://youtu.be/XhxI4ETFe88

Отметим, что 23 декабря капитан двухпалубного лайнера A380 подал сигнал о посадке в бакинском аэропорту, находясь в воздушном пространстве над территорией Грузии.

Причиной аварийной посадки стал сработавший датчик задымления в грузовом отсеке самолета.

Бакинский аэропорт является одним из немногих в мире, оснащенным необходимым оборудованием для обслуживания данного типа самолета и взлетно-посадочной полосой, которая готова принять такой большой лайнер.

Примечательно, что это не первый случай, когда экипажи A380 запрашивают аварийную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ВидеоSinqapur-London reysinin sərnişinləri üçün Bakıya daha bir "Airbus 380" təyyarəsi gəlib

Самое читаемое

В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
19 декабря 2022 г. 17:10
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
19 декабря 2022 г. 10:53
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
Названа причина отставки Васифа Талыбова
ФотоНазвана причина отставки Васифа Талыбова
21 декабря 2022 г. 15:50
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
18 декабря 2022 г. 16:37
Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
ФотоОпасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
22 декабря 2022 г. 10:51
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
22 декабря 2022 г. 06:11
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
22 декабря 2022 г. 12:35
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
21 декабря 2022 г. 18:47
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
21 декабря 2022 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi