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За парковку автомобиля на тротуаре водителей ждет штраф в 60 манатов

За парковку автомобиля на тротуаре водителей ждет штраф в 60 манатов В Азербайджане отныне за парковку автомобилей в непосредственной близости от автобусных остановок и на тротуарах водителям будут начислять 2 штрафных балла.
Инфраструктура
24 июля 2024 г. 17:16
За парковку автомобиля на тротуаре водителей ждет штраф в 60 манатов

В Азербайджане отныне за парковку на тротуарах водителей будут штрафовать на 60 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно изменениям, внесенным в законодательство Азербайджана, отныне за остановку и стоянку автомобилей на расстоянии менее 15 метров от дорожных знаков, обозначающих стоянку транспортных средств общего пользования, или от остановок общественного транспорта, предусмотрено два штрафных балла, сообщили в агентстве.

"Кроме того, в целях повышения безопасности и удобства пешеходов и обеспечения беспрепятственного движения микромобильных транспортных средств, впервые устанавливается административное наказание за парковку транспортных средств на тротуарах.

Данное административное правонарушение карается штрафом в 60 манатов и 2 баллами", - добавили в AYNA.

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Версия на азербайджанском языке Avtomobilini avtobus dayanacağında saxlayan sürücülərə 2 bal yazılacaq

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