За 5 лет на освобожденных территориях будет разминировано 280 тысяч гектаров

В ближайшие 5 лет на освобожденных территориях будет разминировано около 280 тысяч гектаров.

В ближайшие 5 лет на освобожденных территориях будет разминировано около 280 тысяч гектаров.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы на конференции ”Великое возвращение: торжество политики Ильхама Алиева“, организованной партией ”Ени Азербайджан" при партнерстве Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По его словам, в рамках программы также планируется провести ряд важных работ: "До принятия программы "Великое возвращение" мы уже очистили от мин 57 тысяч гектаров на освобожденных территориях. В ближайшие годы этот показатель увеличится еще больше".