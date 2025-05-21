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Азербайджан за 4 месяца принял 165 блок-поездов из Китая

Азербайджан за 4 месяца принял 165 блок-поездов из Китая В январе-апреле этого года Азербайджан принял 165 блок-поездов из Китая.
Инфраструктура
21 мая 2025 г. 18:00
Азербайджан за 4 месяца принял 165 блок-поездов из Китая

В январе-апреле этого года Азербайджан принял 165 блок-поездов из Китая.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские железные дороги", об этом заявил заместитель председателя АЖД Ариф Агаев.

Возглавляемая им делегация приняла участие в Форуме глобальных партнеров "Китайско-Европейского (Сиань) железнодорожного экспресса". Темой проходящего в Сиане мероприятия стало совместное выполнение проекта "Инициатива пояса и пути" и создание экономического кольца China-Europe Express.

Агаев отметил, что в 2024 году объем грузоперевозок между Азербайджаном и Китаем железнодорожным транспортом увеличился на 47% и составил 612 тыс. тонн.

"Количество контейнерных блок-поездов, отправляемых из Китая в Азербайджан, также стремительно растет. В 2024 году всего было принято 287 блок-поездов, а за 4 месяца 2025 года уже принято 165 блок-поездов, из которых 73 в транзитном режиме и 92 в режиме импорта. До конца года ожидается прием более 600 блок-поездов. Кроме того, 24 ноября 2024 года из Азербайджана в Китай был отправлен первый экспортный блок-поезд "Баку-Сиань". На сегодняшний день отправлено 6 блок-поездов общим объемом около 10 тысяч тонн. Эти цифры еще раз подтверждают стратегическое значение и потенциал Среднего коридора".

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Версия на английском языке Azerbaijan received 165 block trains from China in 4 months
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 4 ayda Çindən 165 blok-qatar qəbul edib

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