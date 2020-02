Южная Корея временно запретит вход в порты круизным судам

Южная Корея введет временный запрет на въезд в порты международных круизных судов, чтобы сдержать распространение нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге замминистра здравоохранения РК Ким Ган Нип.

Решение было принято на фоне растущей обеспокоенности по поводу подверженности таких лайнеров распространению вируса, поскольку пассажиры и экипаж проводят длительное время вместе "в ограниченном пространстве"."Правительство отменило запланированный вход двух круизных лайнеров в порт в Пусане, запланированных на 11 и 12 февраля, а также заход еще одного судна в порт Пусана и другого в Чеджудо, назначенные на вторую половину февраля", - сообщил Ким Ган Нип.

Однако южнокорейское правительство позволит кораблям дозаправку и пополнение запасов.По данным министерства океанов и рыболовства, круизный лайнер Westerdam водоизмещением 82 тысячи тонн и лайнер Spectrum of the Seas водоизмещением 169 тысяч тонн должны были вскоре достичь Пусана. Westerdam должен был совершить остановку в Пусане 23 февраля и потом направиться на Чеджудо. Spectrum of the Seas планировал зайти в Пусан 27 февраля.Ранее круизный лайнер Westerdam отменил планы захода в Японию после того, как японский премьер заявил, что иностранцы на его борту в страну допущены не будут. Вышедшее 1 января из Гонконга судно планировало прибыть через Тайвань на остров Исигаки в префектуре Окинава.Администрация порта Пусан (BPA) не разрешит высадиться никому с круизных судов, которые посещали страны, где в течение последних 14 дней были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, если хотя бы у одного пассажира или члена экипажа обнаружится лихорадка или другие симптомы респираторного заболевания.На карантине у берегов Японии к югу от Токио сейчас находится круизный лайнер Diamond Princess с около 3700 пассажирами и членами экипажа. Карантин введен предварительно до 19 февраля после того, как сошедший в Гонконге с судна пассажир заболел из-за инфекции нового коронавируса. В понедельник телеканал TBS сообщил, что число зараженных новым коронавирусом на борту возросло на 60 человек и достигло 130. Известно, что на Diamond Princess находятся 24 россиянина. Сообщений об их заражении коронавирусом не поступало.