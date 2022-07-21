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Utair увеличил до двух в неделю число рейсов из Сургута в Баку

Utair увеличил до двух в неделю число рейсов из Сургута в Баку Авиакомпания "Utair" ввела дополнительный рейс из Сургута в Баку
Инфраструктура
21 июля 2022 г. 12:02
Utair увеличил до двух в неделю число рейсов из Сургута в Баку

Авиакомпания "Utair" ввела дополнительный рейс из Сургута в Баку.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение авиаперевозчика.

Рейсы выполняются дважды в неделю - по понедельникам и средам.

"В текущем весенне-летнем расписании Utair ввел 6 прямых маршрутов из Сургута за границу: в Баку, Бишкек, Ереван, Ош, Ташкент и Худжанд. Мы видим, что международные перелеты нужны жителям города, и по их запросам увеличиваем количество частот", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

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Версия на английском языке Utair increases frequency of its Surgut-Baku flights
Версия на азербайджанском языке “Utair” şirkəti Surqut-Bakı marşrutu üzrə uçuşların sayını artırır

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