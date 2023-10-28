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Юджин Си: Бакинский порт расширяет возможности инфраструктуры

Юджин Си: Бакинский порт расширяет возможности инфраструктуры ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" расширяет возможности инфраструктуры, тем самым пытаясь удовлетворить растущие потребности морской и логистической промышленности.
Инфраструктура
28 октября 2023 г. 14:21
Юджин Си: Бакинский порт расширяет возможности инфраструктуры

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" расширяет возможности инфраструктуры, тем самым пытаясь удовлетворить растущие потребности морской и логистической промышленности.

Как сообщает Report, об этом сказал главный операционный директор ЗАО “Бакинский международный морской торговый порт” Юджин Си на мероприятии, организованном в Бакинском порту в рамках 42-го заседания Генеральной ассамблеи ОЧЭС в Баку.

"Стратегическое расположение порта делает его центральным узлом для беспрепятственных поставок товаров по евразийскому маршруту", - сказал он.

Отметим, что новый Бакинский порт, который был открыт 14 мая 2018 года при участии президента Ильхама Алиева, имеет пропускную способность 15 млн тонн.

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Версия на английском языке Eugene Seah: Baku port expanding infrastructure capabilities
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Limanı: "Dəniz və logistika sənayesinin artan ehtiyaclarını ödəməyə çalışırıq"

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