Юбилейный 20-тысячный поезд из Китая в Европу отправился по Среднему коридору

Юбилейный 20-тысячный поезд из Китая в Европу отправился по Среднему коридору

По маршруту Среднего коридора начал движение 20-тысячный по счету грузовой поезд из Китая в Европу.

Как сообщает грузинское бюро Report, юбилейный состав отправился со станции Эренхот в Автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

В составе поезда — 55 контейнеров с различными товарами.

Динамика роста грузоперевозок по Среднему коридору впечатляет своими темпами. За последние три года количество поездов, курсирующих по этому маршруту, увеличилось в два раза. Перевозки по данному направлению были инициированы в 2013 году, а 10-тысячный поезд прошел по коридору лишь в 2022 году. Всего за три года этот показатель удвоился, что свидетельствует о растущей популярности маршрута.

Средний коридор представляет собой стратегически важную торгово-транспортную артерию, соединяющую Китай с европейскими рынками через территории Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию. Этот сухопутный маршрут позволяет избежать более длительных морских путей, существенно сокращая время доставки грузов.