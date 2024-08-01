Япония профинансирует создание маршрута доставки грузов в Европу через ЦА и Каспий

Япония планирует выделить средства для создания нового маршрута для перевозки грузов из Японии через страны Центральной Азии и Каспийское море в Европу.

Япония планирует выделить средства для создания нового маршрута для перевозки грузов из Японии через страны Центральной Азии и Каспийское море в Европу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на “The Japan Times”.

“Премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с лидерами Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана планирует объявить о пакете экономической помощи для Центральной Азии, целью которого станет создание нового торгового маршрута в Европу”, - отмечает издание.

Планируется, что маршрут станет альтернативой российскому и пройдет через Каспийское море, связав Центральную Азию и Европу.

Отмечается также, что встреча с центральноазиатскими лидерами должна состояться во время рабочей поездки Ф.Кисиды в Казахстан с 9 по 12 августа.