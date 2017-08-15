"Яндекс.Такси" и Uber намерены страховать пассажиров

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ "Яндекс.Такси" и Uber ведут переговоры об организации страхования жизни и здоровья пассажиров на время поездки. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, сейчас этот вопрос детально прорабатывается.

Детали переговоров компании пока не раскрывают. Возможное влияние на стоимость поездок они также не комментируют.

Напомним, что в середине июля "Яндекс" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. Согласно сделке, Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 млн и 100 млн долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 млрд долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% - сотрудникам.

Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2017 года.