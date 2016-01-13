Яценюк: Запуск маршрута Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан снизит себестоимость украинских товаров на этих рынках

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ "На этой неделе ожидается запуск первого экспериментального поезда Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании Кабмина Украины.

По его словам, запуск этого маршрута позволит снизить себестоимость украинских товаров на этих рынках.

7 января премьер-министр Украины Арсений Яценюк провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде. В ходе беседы была обсуждена тема транзита украинской продукции.