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    Wizz Air возобновляет полеты по маршруту Баку-Будапешт с 29 марта

    Цена осталась прежней - 49 евро

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Венгерский лоу-кост авиаоператор Wizz Air возобновляет авиарейсы по маршруту Будапешт-Баку-Будапешт с 29 марта.

    Как сообщила Report менеджер по связям общественностью компании Wizz Air Тамара Мшвенирадзе, приобрести билеты возможно на сайте авиаперевозчика. По ее словам, стоимость билета, как и прежде, составляет 49 евро, включая все налоги и сборы.

    Отметим, что авиарейсы по данному маршруту были приостановлены в октябре прошлого года. Wizz Air начал осуществлять полеты в Баку с июня 2013 года. Однако, по истечению договора о разрешении на полеты, стороны несколько месяцев не могли договориться об условиях продолжения рейсов.

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