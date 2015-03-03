Wizz Air возобновляет полеты по маршруту Баку-Будапешт с 29 марта

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Венгерский лоу-кост авиаоператор Wizz Air возобновляет авиарейсы по маршруту Будапешт-Баку-Будапешт с 29 марта.

Как сообщила Report менеджер по связям общественностью компании Wizz Air Тамара Мшвенирадзе, приобрести билеты возможно на сайте авиаперевозчика. По ее словам, стоимость билета, как и прежде, составляет 49 евро, включая все налоги и сборы.

Отметим, что авиарейсы по данному маршруту были приостановлены в октябре прошлого года. Wizz Air начал осуществлять полеты в Баку с июня 2013 года. Однако, по истечению договора о разрешении на полеты, стороны несколько месяцев не могли договориться об условиях продолжения рейсов.