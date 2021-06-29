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Wizzair восстанавливает базу в Грузии

Wizzair восстанавливает базу в Грузии С 1 июля венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizzair восстановит пункт базирования в грузинском международном аэропорту Кутаиси.
Инфраструктура
29 июня 2021 г. 14:32
Wizzair восстанавливает базу в Грузии

С 1 июля венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizzair восстановит пункт базирования в грузинском международном аэропорту Кутаиси.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Лоукостер будет выполнять рейсы из обновленного аэропорта по 6 направлениям - Милан, Прага, Афины, Салоники, Ларнака, Мемминген.

На начальном этапе из-за эпидемиологической ситуации и ограничений, введенных в европейских странах, регулярные рейсы в Кутаиси будут осуществляться раз в неделю, а начиная с зимнего сезона, количество направлений и рейсов будет постепенно увеличиваться.

Wizzair создал свою базу в аэропорту Кутаиси в 2012 году. В июле прошлого года деятельность базы была приостановлена.

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Версия на азербайджанском языке “Wizzair” Gürcüstandakı bazasını bərpa edir

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