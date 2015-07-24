WizzAir: В 2015 году полеты в Баку ожидать не стоит

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ "Компания WizzAir прекратила свои полеты в Баку после того, как аэропорт этого города в одностороннем порядке изменил условия нашего контракта. Компания никогда не отказывалась платить требуемую плату за услуги ни в Азербайджане, ни где-либо еще".

Об этом в ответ на запрос Report ответили в пресс-службе венгерского лоу-кост авиаперевозчика WizzAir, комментируя заявление вице-президента AZAL о том, что WizzAir сама ушла с азербайджанского рынка, компании же не чинили препятствий.

Компания WizzAir также отметила, что принимает решения по сервису, основываясь на ряде факторов. Помимо этого, в авиакомпании сообщили, что полеты в Баку в 2015 году не будут возобновлены, так как в WizzAir уже определен график полетов: "Однако, компания изучит любые новые предложения, которые она может получить относительно этого вопроса. Если аэропортовские сборы и новое многолетнее соглашение позволит нам осуществлять дешевые полеты в Азербайджан, об этом будет сообщено".